Umbau in Wülfrath : Freigabe von Kreisverkehr ist ungewiss

Wülfrath Anfang der Woche sind die Markierungen am Kreisverkehr an der Mettmanner Straße gestartet. Dafür hatte der für den Umbau zuständige Landesbaubetrieb Straßen.NRW im Vorfeld vier Tage eingeplant. Ob die Bauarbeiten damit aber am Donnerstag, 4. September, beendet sind, und der Verkehr in alle Richtungen fließen kann, ist ungewiss.

