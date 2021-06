Christopher Street Day : Zwölf Teilnehmer zeigen Flagge beim CSD Wülfrath

Premiere in Wülfrath: Zum ersten Mal zog am Montag eine Christopher-Street-Day-Parade durch die Innenstadt. Foto: Achim Blazy (abz)

Wülfrath Premiere in kleinem Rahmen – aber mit einem großen Anliegen: Für Toleranz und gegen Ausgrenzung von Homosexuellen, Lesben und Transgender-Personen trat am Montag die erste CSD-Parade in der Wülfrather Innenstadt ein.

Nach Auskunft von Organisator Jan Niklas demonstrierten bis zu zwölf Teilnehmende gegen die Diskriminierung im Alltag. „Die fängt im Wülfrather Rathaus an – wo es für Besucher entweder Toiletten für Männer oder Frauen gibt“, kritisierte Niklas. Beim ersten CSD habe es einige laut gerufene Beleidigungen gegeben. Insgesamt gab es aber keine Übergriffe.

(dne)