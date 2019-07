Zweite Amtszeit beginnt : Rainer Ritsche ist der Meister der Zahlen

Wülfrath Die zweite Amtszeit des städtischen Kämmerers und ersten Beigeordneten startet jetzt.

Bereits am 26. März dieses Jahres wurde Rainer Ritsche zum zum ersten Beigeordneten der Stadt Wülfrath wiedergewählt. Der Wahlbeamte blickt somit einer zweiten Wahlzeit für acht Jahre entgegen, die offiziell erst am 27. Juli dieses Jahres startet.

In seiner Freizeit baut er im eigenen Garten Gemüse an und freut sich über frische Eier von seinen Hühnern.

Neu ist der Hildener, der seiner Wohnstadt seit Geburt treu geblieben ist, in der Kalkstadt nicht. Bereits 2010 wechselte der heutige Kämmerer aus den Reihen der Kreisverwaltung Mettmann ins vergleichsweise überschaubare Wülfrath. „Es war schon eine Umstellung, von einem Verwaltungsapparat mit rund 1300 Mitarbeitern in eine Kommunalverwaltung mit knapp 220 Mitarbeitern zu wechseln“, erklärt der Kämmerer.

Der Wechsel glückte. Schon wenige Monate später wurde Ritsche von der Verwaltungsspitze zum Kämmerer berufen. So ganz uneigennützig war diese Benennung nicht, schließlich eilte der gute Ruf des Fachmanns seiner Person voraus. Beim Kreis Mettmann leitete der Diplomverwaltungswirt bereits die Projektgruppe zur Umstellung der neuen Finanzsoftware (Neues kommunales Finanzmanagement, kurz NKF). Ein Mammutprojekt, mit dem sich auch die Kalkstadt seit dem Jahr 2006 auseinandersetzte und über die Jahre Strukturlücken aufwies. „Die Kommunen konnten die Umstellung, die vom NRW Innenministerium vorgegeben wurde, ab 2005 vornehmen. Wülfrath war eine der ersten Städte, die sich an diese Umstellung gewagt haben“, erinnert sich der Kämmerer, der seitdem einige strukturelle Optimierungen vorgenommen hat.

In Wülfrath aktiv das Stadtgeschehen mit zu gestalten und direkten Einfluss nehmen zu können, macht den Beruf für Rainer Ritsche noch immer so attraktiv. „Beim Kreis Mettmann wäre eine solche Einflussnahme nicht möglich gewesen.“ Und so sind die Veränderungen, die seitdem verwaltungstechnisch initiiert wurden, auch für die Bürger spürbar. „Über eine Millionen Euro wurde in die Brandschutzsicherheit kommunaler Gebäude investiert, wir haben wieder ein kommunales Hochbauamt und eine IT- Abteilung und auch der Friedhof weist wieder einen städtischen Friedhofsgärtner auf“, zählt Ritsche auf.