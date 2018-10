Wülfrath: Zwei Radfahrer bei Unfall verletzt

Wülfrath Ein Mann und eine Frau prallten auf der L 355 frontal zusammen. Die Unfallursache ist noch ungeklärt. Beide Radfahrer wurden so schwer verletzt, dass sie in Krankenhäuser eingeliefert wurden.

Eine 50-jährige Frau aus Neviges fuhr mit ihrem E-Bike den kombinierten und entsprechend beschilderten Geh- und Radweg der Asbrucher Straße in Fahrtrichtung Kocherscheidt. Ihr entgegen kam ein 59-jähriger Velberter, der mit seinem Cross-Rad in Richtung Wuppertal unterwegs war.

Beide Zweiradfahrer stürzten zu Boden und verletzten sich dabei insbesondere in Arm- und Schulterbereichen jeweils so schwer, dass sie mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser nach Velbert und Wuppertal gebracht werden mussten. An beiden Rädern entstand geringer Sachschaden.