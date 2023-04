Ermittlungen in Wülfrath Zwei Männer überfallen Frau und klauen ihre Handtasche

Ein Schlag auf den Kopf, dann war die Handtasche weg. So soll es in der Nacht zu Freitag, 28. April, einer 57-Jährigen ergangen sein. Die Wülfratherin war gegen 0.30 Uhr auf dem Heimweg in Höhe des Parks „In den Banden“ von zwei Männern angesprochen worden. Nach ihren Angaben soll sie einen Schlag auf den Kopf erhalten haben und ihrer Handtasche beraubt worden sein. Auf der Wilhelmstraße habe sie einen Bekannten telefonisch um Hilfe gebeten, der die Polizei alarmierte. Die Beamten konnten die flüchtigen Tatverdächtigen trotz sofort eingeleiteter Nahbereichsfahndung nicht finden. Rettungskräfte brachten die verletzte Frau zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei bittet nun Zeugen um Hinweise unter Telefonnummer 02058-92006180. Die Täter sind wie folgt beschrieben: Einer von ihn ist ein afrikanischer Phänotyp, große Statur und kurze Haare. Der Zweite wird als südländisch beschreiben, hatte die Haar zum Zopf gebunden und trägt eine Tattoo an der linken Halsseite.