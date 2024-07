Aktiv selbst gestalten ZWAR sucht neue Ideen und Mitglieder

Wenn es nach einem langen Arbeitsleben in den Ruhestand geht, fallen viele erst einmal in ein Loch: Was soll man mit der neuen, freien Zeit anfangen? Eine gute Möglichkeit, sein Leben in der neuen Phase zu gestalten, neue Leute kennenzulernen und vielleicht auch neue Hobbys zu entdecken, bietet die ZWAR-Gruppe Wülfrath.