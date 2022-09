Baustelle in Wülfrath : Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt

Wülfrath Die Stadt erneuert in der Straße Zur Loev die drei Bremsschwellen. Sie dienen zur Geschwindigkeitsbegrenzung. Der Bau ist in drei Abschnitte gegliedert.

Die eine Baustelle ist noch nicht vorbei, da kündigit die Stadt schon die nächste an. Ab dem 10. Oktober sollen die Bremsschwellen, also die gepflasterten Erhöhungen auf der Fahrbahn zur Geschwindigkeitsbegrenzung, auf der Straße Zur Loev erneuert werden. Für die Bauzeit sind drei Wochen eingeplant. Die drei Bremsschwellen seien stark geschädigt und müssen aus Verkehrssicherungsgründen erneuert werden, so die Stadt. Die Schwellenübergänge solen zudem überarbeitet werden, um eine „sanftere“ Überfahrt zu ermöglichen. Die Maßnahme wird in drei Abschnitten durchgeführt.

Im ersten Abschnitt wird die Bremsschwelle an der Kreuzung Zur Loev/Julius-Imig-Straße erneuert. Für etwa eine Woche ist die Straße an der Stelle gesperrt. Die Einbahnstraßenregelung wird dafür aufgehoben, sodass die Julius-Imig-Straße weiterhin erreichbar ist. Die Zufahrt zur Straße Am Pütt erfolgt über die Nordstraße und Flügelskämpchen. Das Parkaus bleibt anfahrbar. Abschnitt zwei an der Kreuzung Zur Loev/Am Pütt soll ab 17. Oktober beginnen. Die Zufahrt zur Julius-Imig-Straße und Am Pütt erfolgt in beide Richtungen über die Straße Zur Loev, von der Mettmanner Straße kommend. Die Zufahrt Zur Loev bis Hausnummer 11 ist über die Umleitung Nordstraße und Flügelskämpchen zu erreichen.