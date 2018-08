Wülfrath: Zukunft Tunnelflimmern steht auf der Kippe

Wülfrath Die Veranstaltungsreihe „Tunnelflimmern“ findet ein jähes Ende, bevor sie überhaupt begann.

Es wäre das zwölfte „Tunnelflimmern“ am Zeittunnel gewesen. Aber zumindest in diesem Jahr fällt das beliebte „Open-Air-Kino“ aus. Kinoveranstalter und Hauptorganisator Mark Rieder hat der Stadtverwaltung mitgeteilt, dass er nicht mehr zur Verfügung steht. „Ich habe der Stadt nach langem Überlegen gesagt, dass ich meine Arbeit eingestellt habe, weil ich persönlich nicht mehr hundertprozentig dahinter stehe“, sagte Rieder am Dienstagabend bei einem Pressegespräch. „Und wenn ich nicht mehr dahinterstehe, dann mache ich es lieber gar nicht.“

Damit das Tunnelflimmern wieder stattfinden kann, wollen sich alle Beteiligten im Herbst an einen Tisch setzen, um Probleme und persönliche Unstimmigkeiten auszuräumen und zu einem Konsens zu kommen. Denn ohne den geht es laut Mark Rieder nicht: Er habe in der letzten Zeit das Gefühl gehabt, dass nicht mehr alle Beteiligten hinter der Veranstaltung stehen, so Rieder. Woran er das genau festmacht, könne und wolle er nicht sagen. „Es waren viele Kleinigkeiten, die irgendwann das Fass zum Überlaufen brachten. So eine Veranstaltung lebt davon, dass alle Spaß an der Sache haben.“ Der Aufwand sei hoch und der Kartenumsatz decke nicht die Kosten für die Technik, ohne Sponsoren gehe es gar nicht. Da müsse man schon genügend Idealismus mitbringen. WüRG-Vorsitzender Matthias Freund ergänzte dazu, dass der Verein an jedem Vorführtag rund 20 Leute für Auf- und Abbau sowie Ausschank zur Verfügung gestellt habe.