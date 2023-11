Standortfrage in Wülfrath Was passiert mit dem Baubetriebshof?

Wülfrath · Die Einrichtung an der Wilhelmstraße platz schon jetzt aus allen Nähten. Noch will sich die Politik die Optionen aber offen halten, ob Ausbau an alter oder Neubau an anderer Stelle kommen sollen.

27.11.2023 , 06:00 Uhr

Der Baubetriebshof hinter der Feuerwehrwache an der Wilhelmstraße ist zu klein. Foto: Anna Mazzalupi

Von Anna Mazzalupi