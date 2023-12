Sicherheit in Wülfrath Hier werden Brandschutzbeauftragte geschult

Im Ernstfall zu wissen, was zu tun ist, kann Leben retten. Vor allem, wenn man Brandschutzbeauftragter in seiner Firma ist. Bei dieser Aufgabe liegt der Schwerpunkt vor allem bei der Vorbeugung, damit erst gar kein Feuer entsteht. Sollte es aber doch einmal brennen, sollten der Brandschutzbeauftragte oder die Brandschutzbeauftragte auch wissen, wie Feuerlöscher, Hydrant oder Sprinkleranlage funktionieren. Und das können die bestellten Personen ab dem Frühjahr 2024 in Wülfrath ganz praktisch lernen.