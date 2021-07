Kriminalität in Wülfrath : Wülfratherin verfolgt mutmaßliche Taschendiebe

Zwei mutmaßliche Taschendiebe hatten in Wülfrath nicht lange Freude an ihrer Beute. Foto: dpa

Wülfrath Erst war eine 31-Jährige aufmerksam und sah, wie zwei Männer einem Senior die Brieftasche stahlen. Dann verfolgte sie die mutmaßlichen Täter und gab die Position laufend per Handy durch. Bis zur Festnahme.

Die Polizei lobt den „außergewöhnlich couragierten Einsatz“ einer 31-jährigen Wülfratherin. Ihr sei es zu verdanken, das am Dienstag, 20. Juli, in Wülfrath zwei Taschendiebe festgenommen werden konnten.

Gegen 11.45 Uhr war die Wülfratherin mit ihrem Auto über die Straße „Zur Fliethe“ gefahren. Dort beobachtete sie, wie sich zwei Männer in verdächtiger Art und Weise einem Senior näherten, der zu Fuß auf dem Gehweg unterwegs war. Als die beiden Männer plötzlich mit einer Geldbörse davonliefen, reagierte die Frau genau richtig, so die Polizei. Sie sprach den Senior an, der nun bemerkte, dass sein Portemonnaie gestohlen worden war. Daraufhin rief die Frau die Polizei an und fuhr den beiden Männern unauffällig hinterher. Sie waren mittlerweile selbst in ein Auto gestiegen.