Fotodokumentation in Wülfrath Reise zurück in die Entstehung des Zeittunnels

In seiner Art ist er wohl einzigartig: der Zeittunnel. Vor 20 Jahren wurde das besondere Museum für Erdzeitgeschichte am Hammerstein eröffnet. Seitdem zieht er immer wieder Menschen an, die in 400 Millionen Jahre Erdgeschichte eintauchen. Die Zeittunnel-Genossenschaft sichert als Betreiber seit 2020 den Fortbestand und versucht mit immer neuen Angeboten, wie jetzt seit dieser Saison mit einer Virtual Reality-Tour durch den wiederentdeckten Luftschutzbunker im Tunnel, die Attraktivität der Einrichtung zu steigern.