Freizeit in Wülfrath Den Zeittunnel mit allen Sinnen erfahren

Am Hammerstein laufen die letzten Vorbereitungen auf Hochtouren. Hinter dem Haus wird noch fleißig gewerkelt, Steine gesetzt, Erde verschoben und Neues gepflanzt, damit am 23. März alles startbereit ist. Denn da beginnt die Saison 2024 am Zeittunnel. Erstmals ist dann auch der neue Sinnesgarten geöffnet, der hinter dem Gebäude von Museumsshop, Café und Workshop-Werkstatt angelegt wurde und an dem nun noch die letzten Arbeiten erledigt werden.