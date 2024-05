Grüner Daumen in Wülfrath Zweiter Gartentag am Zeittunnel

Wülfrath · Am Samstag, 11. Mai, dreht sich auf dem Gelände alles um Pflanzen und Blumen. Was die Besucher am Aktionstag am Hammerstein alles erwartet.

07.05.2024 , 06:00 Uhr

Am 11. Mai ist wieder Gartentag am Zeittunnel. Foto: Achim Blazy (abz)

Zum zweiten Mal lädt das Team vom Zeittunnel zum „Gartentag“ ein. Ab 11 Uhr dreht sich am Samstag, 11. Mai, bis 18 Uhr alles rund um Pflanzen, Blumen und Gartengestaltung am Hammerstein 5. Auf dem Gelände vor dem Museum sind verschiedene Aussteller, die ihr breit gefächertes Angebot zum Thema präsentieren, Informationen und Beratung bieten. Natürlich können sich Gartenfreunde hier nicht nur Anregungen holen, sondern auch gerne bei einem Getränk und einem Stück Kuchen im Zeittunnel-Café in den Austausch gehen. Außerdem wird Kunsthandwerkliches angeboten. Und man kann selbst Hand anlegen: Für selbst gefertigte Dekorationen aus Naturmaterialien steht fachkundige Hilfe zur Verfügung.

(am)