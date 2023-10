Lichtspiel in Wülfrath Illumina taucht Bochumer Bruch in Magie

Doch mit dem voranrückenden Herbst nähert sich auch das Saisonende 2023 am Hammerstein. Bis einschließlich 15. Oktober ist das Team noch vor Ort. Und zum Abschluss, bevor es in die Winterpause geht, wartet auf Interessierte noch ein besonderes Highlight im wahrsten Sinne des Wortes. Denn am 10. Oktober, 19 Uhr, beginnt die Illumina 2023.