Grüner Daumen in Wülfrath Ab ins Beet mit Tipps vom Gartentag

Zum Garten gehören aber nicht nur Blumen und Pflanzen, sondern auch kleine Lebewesen wie die Bienen. Die Imkerei Uchtenhagen führt in die Welt der fleißigen Pollensammler und hat auch sicher das ein oder andere Glas leckeren Honig dabei. Wer noch Tipps rund ums Gärtnern und Pflanzen zum Nachlesen benötigt, erhält diese am Stand der Buchhandlung Jürgensen. Außerdem wird es einen Stand zum Thema „Biblische Pflanzen“ geben. Unter diesem Motto öffneten bereits im vergangenen Jahr Mitglieder der Evangelischen Kirchengemeinde Düssel ihre Gärten für Besucher. Ursula Böhme wird am Gartentag in einem kleinen Vortrag vorstellen und erklären, was biblische Pflanzen sind. Dafür stehen auch Stellwände zur Verfügung. Beispiele sind etwa der Apfel- oder Feigenbaum, die in der Bibel Erwähnung finden.