Freizeit in Wülfrath Abtauchen in 400 Millionen Jahre Erdgeschichte

In einem 160 Meter langen Tunnel in die Industriegeschichte des Kalksteinabbaus in Wülfrath eintauchen, einen Einblick in 400 Millionen Jahre Erdgeschichte und acht Erdzeitalter sowie einen nicht alltäglichen Ausblick auf einen Steinbruch am Ende des Tunnels erhalten. All das und noch mehr bietet der Zeittunnel, der am Samstag Saisonbeginn feierte.