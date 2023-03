Engagement in Wülfrath Ehrenamtler halten Zeittunnel am Laufen

Wenn in einer Woche am Zeittunnel die Saison 2023 eröffnet wird, sind auch sie im Einsatz: die Ehrenamtler an der Kasse und im Café. Seit Gründung der Genossenschaft gibt es konstant sechs Freiwillige, die dabei helfen, dass der Besuch des erdzeitgeschichtlichen Museums am Hammerstein den Menschen in guter Erinnerung bleibt. Sie geben die Tickets aus, statten Kinder mit der entsprechenden Schutzausrüstung für den Klopfplatz aus oder helfen beim Café mit.