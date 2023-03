Neues Angebot am Zeittunnel in Wülfrath Mit der VR-Brillle zurück ins Jahr 1942 reisen

Der Zeittunnel am Hammerstein feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Pünktlich zum Saisonstart am 1. April kann die betreibende, gemeinnützige Genossenschaft des Museums den Besuchern ein neues Highlight bieten: eine virtuelle Zeitreise. Passend zum Motto des Jubiläumsjahres, „Geh auf deine Zeitreise!“, hat der Zeittunnel dank Unterstützung der beiden Firmen 4DSurvey aus Wülfrath und Pointreef aus Düsseldorf das Projekt einer 3D-Tour mittels Virtual Reality Brille (kurz VR-Brille) umsetzen können.