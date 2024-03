Freizeit in Wülfrath Zeittunnel startet am Samstag in die Saison 2024

Passend zum Frühlingsanfang startet am kommenden Samstag, 23. März, der Zeittunnel in die Saison. Das Team hat ein vielfältiges Programm ausgearbeitet, das bis zum Saisonende im Oktober viele Highlights bereithält. Am Eröffnungstag wird der neue Sinnesgarten eingeweiht (wir berichteten). Natürlich gibt es auch wieder den leckeren Kuchen im neugestalteten Café- Außerdem gibt es am Sonntag, 24. März, 12 Uhr, die erste öffentliche Führung durch das erdzeitgeschichtliche Museum