Zusammenhalt in Wülfrath „Kein Platz für Hass und Ablehnung“

Mit großen und kleinen Plakaten, bunt gekleidet, Parolen skandierend, hatten sich am Freitag kurz vor 16 Uhr die ersten 500 Teilnehmer der Demo am Diek eingefunden. Es waren Wülfrather Bürger, langjährig Verwurzelte und neu Zugezogene. Sie alle standen Schulter an Schulter, um ein Zeichen für die Demokratie, gegen Nazis und Rassisten zu setzen.