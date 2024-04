Für Demokratie auf die Straße gehen „Wülfrath zeigt Haltung“ ruft zur zweiten Demo auf

Von Anfang an war klar, es soll keine einmalige Aktion sein: Und so lädt das zivilgesellschaftliche Bündnis „Wülfrath zeigt Haltung“ nach der Demonstration im Januar mit Tausenden Teilnehmern nun zur zweiten Demo auf. Am Samstag, 27. April, sind die Wülfrather dazu aufgerufen, erneut Flagge zu zeigen und mit ihrer Teilnahme ein Zeichen für Toleranz und Vielfalt zu setzen.