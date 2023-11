Aktion in Wülfrath Wülfrath zeigt Flagge gegen Gewalt an Frauen

Anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen und Mädchen, auch bekannt als Orange Day, am 25. November, hat Gleichstellungsbeauftragte Franca Calvano organisiert, dass Wülfrath Flagge zeigt – und das wortwörtlich. Donnerstag wurde die Gewaltschutzfahne „Frei leben ohne Gewalt“ von Terres des Femmes am Fahnenmast am Rathaus gehisst. „Diese Aktion soll nicht nur symbolisch sein, sondern dafür sensibilisieren, dass wir alle eine Verantwortung tragen, Gewalt in jeglicher Form zu bekämpfen – sei es gegen Ehefrauen, Mütter, Töchter, Nachbarinnen oder Freundinnen“, betonte Calvano.