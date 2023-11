Zeichen in Wülfrath Wülfrath zeigt Flagge gegen Gewalt an Frauen

In Wülfrath wird auf unterschiedliche Weise aufmerksam gemacht. Am 23. November wird am Rathaus die Fahne „Frei leben ohne Gewalt“ gehisst. Am Freitag, 24. November, 10 bis 12 Uhr, informiert die Gleichstellungsstelle gemeinsam mit Vertreterinnen des SKFM Mettmann und des Caritasverband für den Kreis Mettmann am Heumarkt zum Thema. Sie verteilen neben Infomaterial auch orange Stoffarmbänder zum „Orange Day“ gegen Gewalt.