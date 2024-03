Solidarität in Wülfrath Wülfrath hisst am Sonntag tibetische Flagge

Auch in diesem Jahr wird Wülfrath am Sonntag, 10. März, die tibetische Flagge vor dem Rathaus hissen, um auf die Menschenrechtsverletzungen in Tibet aufmerksam zu machen. Bundesweit nehmen Hunderte Gemeinden an der Aktion teil. Wülfrath beteiligt sich seit 20 Jahren an der Kampagne „Flagge zeigen für Tibet“ der Tibet Initiative Deutschland, die 1996 ins Leben gerufen wurde.