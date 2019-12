Lesetipps vom Wülfrather Profi : Bücherei setzt auf moderne Medien

Wülfrath Neben klassischer Literatur setzt die Wülfrather Medienwelt auf Hörbücher, Konsolenspiele und Tonie-Figuren.

Termine Das Programm mit Vorlesepaten und Co. via www.wuelfrath.net/nc/freizeit-bildung/wuelfrather-medien-welt

Jacobs 2020 sind folgende Veranstaltungen geplant. Dazu zählen regelmäßige Vorlesestunden, der Vorlesewettbewerb, dessen Stadtentscheid am 20. Januar ausgetragen wird, sowie der Sommerleseclub in den Sommerferien mit einem Foto- und Kreativtag sowie einer Abschlussparty am Samstag, 22. August. Ebenso soll der bundesweite Vorlesetag am 20. November eine Rolle spielen. Als weitere Termine sind Donnerstag, 26. März, 19.30 Uhr: die Lesung „Wege weg vom Stress“ mit Autor und Coach Daniel De Paola geplant und Mitte/Ende November findet wieder die „Jährliche Buchlese“ von Buchhandlung Rüger statt.