Musik in Wülfrath Young Voices suchen mehr Tenöre und Bässe zur Verstärkung

Wie so viele Chöre hat auch die Chorgemeinschaft Wülfrath mit Mitgliederschwund zu kämpfen. Bei den Deutschen Sängern schieden einige Mitglieder aus, andere sind verstorben. Die Young Voices hatten durch die Corona-Pandemie Mitglieder verloren. Bereits im vergangenen Jahr versuchten die Sängerinnen und Sänger, neue Interessenten für den Chor durch verschiedene Werbeaktionen zu begeistern. So wurde etwa ein Casting im WIR-Haus veranstaltet. Und auch in diesem Jahr rühren die Sangesfreudigen wieder ordentlich die Werbetrommel, um neue Mitglieder zu gewinnen. Einige haben so bereits an den letzten Proben teilgenommen und verstärken hoffentlich auch zukünftig den Chor, so der Wunsch der Verantwortlichen.