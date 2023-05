Mitgliederzuwachs bei Young Voices Männerstimmen für Wülfrather Chor gesucht

Die Probenarbeit läuft zur Zeit auf vollen Touren. Für den Auftritt beim Schlupkothener Spektakel am Samstag, 17. Juni, im Kommunikationszentrum in Wülfrath-Schlupkothen müssen die ersten Stücke des neuen Repertoires schließlich sitzen. Weiterhin ist im September ein Auftritt im Rahmen des Walking Acts Wülfrath geplant und am 29. Oktober lädt der Chor zum großen Jahreskonzert in die Kathedrale in Schlupkothen.