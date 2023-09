Musik in Wülfrath Die Young Voices laden zur offenen Probe

Wer sich vorab ein Bild vom Chor machen möchte, kann das an diesem Samstag, 9. September, beim Auftritt in der Fußgängerzone im Rahmen der Reihe „Walking Acts“. Ab 10.30 Uhr geht es am Heumarkt los. Weitere Infos zum Chor unter www.chorgemeinschaft-wuelfrath.de.