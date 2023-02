Award-Träger aus Wülfrath Yak Ortmanns bringt der Künstlichen Intelligenz Regulation bei

Oft sind es Zufälle, die Erfolgsmomente und Fortschritte hervorbringen. So war es auch bei Yak Ortmanns. Der 27-Jährige begann sein Maschinenbaustudium an der RTWH Aachen mit dem Ziel, später in der Automobilbranche zu arbeiten. Deshalb spezialisierte er sich im Bachelor auf Fahrzeugtechnik. Heute arbeitet er jedoch in der Chemiebranche. „Dabei konnte ich Chemie in der Schule nicht leiden“, gesteht er mit einem Lachen. Zugegeben, Chemikalien muss Ortmanns in seinem Job bei Bayer nicht selbst mischen. Aber Chemie spielt eine gewisse Rolle. Und dafür wurde er sogar ausgezeichnet.