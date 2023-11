Weihnachtsaktion in Wülfrath Es werden 80 Wunscherfüller gesucht

Wülfrath · Wülfrather Kinder in Not und die Caritasberatung haben Wünsche eingesammelt, die nun an den Weihnachtsbäumen in den Kreissparkassen-Filialen in Düssel und an der Goethestraße hängen.

28.11.2023 , 14:50 Uhr

Wolfgang Peetz, Katja Neveling und Miroslaw Lubos (v.r.) schauen sich Karten mit Kinderwünschen an. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Anna Mazzalupi