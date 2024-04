Ganz viel Musik in Wülfrath WüRG startet in den „Power Monat Mai“

Denn im Mai präsentieren sie an jedem Wochenende eine Veranstaltung im Clubheim am Hammerstein. Insgesamt sind es vier Termine. Den Auftakt bilden bereits an diesem Freitag, 4. Mai, direkt drei Bands an einem Abend beim WüRGer Club. Neben „Evil Tyrant“ sind noch „Fuse One Six“ und „Wireless Frank.N.Stein“ dabei.