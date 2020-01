Musik in Wülfrath : Würg setzt auf Nachwuchsarbeit

Wülfrath Das Sommerkonzert im Park war 2019 das wichtigste Ereignis der Wülfrather Rockmusiker-Gemeinschaft. 2020 setzen sie aufs Format „Generation Würg“.

173 Mitglieder zählt die „schlagkräftige Truppe“, wie Vorstandsmitglied Matthias Freund nicht ohne Stolz aufzählt. „Nicht alle sind aktiv, bei uns Mitglied zu sein fällt auch deshalb leicht, weil wir keine Mitgliedschaftsbeiträge erheben.“ Dass dann aber auf jeden einzelnen Verlass ist, wenn er gebraucht wird, zeigt sich bei Veranstaltungen wie „Rock im Park“. „Es war mega, das war ganz nach am Optimum“, schwärmt der Würg-Mann über das Festival-Ereignis des vergangenen Sommers. „Der Platz war voll, alle hatten Spaß, alles lief alles wie am Schnürchen – das war richtig geschmeidig.“

Aber nicht nur dieses Konzert gab massiven Rückenwind. Auch andere Formate wurden neu installiert und erwiesen sich als goldrichtig. Die Vinylparty ist ein Beispiel. „Wir hatten so etwas schon mal intern ausprobiert und jetzt in die Öffentlichkeit gebracht“, berichtet Freund. Mit etwa 60 Gästen war „volles Haus, wir haben bis morgens um 2 Uhr etwa 100 Titel gespielt“, querbeet kam bei zwei DJs auf den Plattenteller, was die Gäste an Schallplatten dabei hatten. Ähnlich erfolgreich waren auch die Poetry Slam-Abende. „Der Wechsel ist gelungen“, bilanziert Freund den Umzug des Formats aus „Evis Bistro“ an den Hammerstein.