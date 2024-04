Es wird gerockt in Wülfrath „WüRG im Park“ steigt zum zehnten Mal

Erstmals dabei ist auch „Keep Me Alive“. Die junge Band hätte fast bei Rock am Ring auftreten können, weil sie unter die Top 5 von über 1000 Bands bei einem Wettbewerb gekommen ist. Der Schlagzeuger stammt aus Wülfrath und hat seine ersten Auftritte auch bei der WüRG auf der Bühne absolviert. „Sie spielen etwas härteren Rock“, merkt Freund an. Auch „Fuse One Six“, eine weitere Band, spielen etwas härteren Rock. Dennoch passen beide gut in das Event, das auch immer viele Familien anzieht, ist Matthias Freund sicher.