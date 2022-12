Weihnachtsaktion in Wülfrath Die Wünsche werden bescheidener

Noch hängen ganz viele Wünsche am großen Baum in der Geschäftsstelle der Kreissparkasse Wülfrath am Diek. Doch die ersten weißen Zettel wurden schon mitgenommen und die ersten Präsente zurückgebracht. „Das ist eigentlich immer so. Sobald die ersten Wünsche hängen, werden auch schon die ersten wieder abgepflückt“, erzählt Miroslaw Lubos, Leiter der Geschäftsstelle, mit einem Lachen. Dabei steht der Baum erst seit Mittwochnachmittag. Es darf aber gerne so zügig weitergehen am Wunschbaum, damit auch alle Wünsche in Erfüllung gehen. Auch in der Düsseler Filiale steht bereits der Wunschbaum, warten die Zettel darauf, von Spendern ausgesucht und umgesetzt zu werden.