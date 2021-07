Wülfraths Straßen in neuem Licht : Modernisierung der Straßenbeleuchtung abgeschlossen

Wülfraths Straßen in neuem Licht

Wülfrath Früher als geplant konnte die Maßnahme im Wülfrather Stadtgebiet fertiggestellt werden. Die neue Beleuchtung erhellt mit 3000 Kelvin das Dunkel. Sie bringt einige Veränderungen mit sich. Hier die wichtigsten Aspekte.

Die Stadtverwaltung hat zum 1. Januar 2019 die Straßenbeleuchtung erworben und betreibt sie seitdem in Eigenregie. Jetzt wurde sie modernisiert. Im Vorfeld wurden diverse, sich auf privaten Grundstücken befindliche Straßenleuchten aufgrund von Zäunen oder Hecken als nicht zugänglich gekennzeichnet. Nachdem die betroffenen Grundstückseigentümer es ermöglichten, die Straßenbeleuchtung zweckmäßig freizuschneiden, konnte ohne Schwierigkeiten die Maßnahme gestartet werden und wurde drei Wochen früher, als zunächst geplant, abgeschlossen.

Neben dem deutlich geringeren Stromverbrauch, müssen die neuen Komponenten auch seltener ausgetauscht oder gewartet werden. Nicht nur die Stromkosten, sondern auch die Unterhaltungskosten werden spürbar reduziert. „Die Investitionen in die Modernisierungsmaßnahmen amortisieren sich bereits nach etwa fünf Jahren“, erklärt Rebecca Stumpf vom Tiefbauamt der Stadt, die das Projekt federführend geleitet hat.

Auch Klimaschutzmanager Gerd Schlüter ist zufrieden mit der neuen Beleuchtung: „Der Energieverbrauch liegt nun etwa 65 Prozent unter dem vorherigen Niveau, durch die LED-Technologie und die nächtliche Dimmung ist zudem auch die so genannte „Lichtverschmutzung“ deutlich geringer. Dieser Effekt wirkt sich positiv auf Menschen aus, besonders aber wird dadurch die Insektenpopulation geschont, da sie sich weniger zu dem neuen Licht angezogen fühlt und die Leuchten nicht heiß werden.“

Im Zuge der Modernisierung wurden etwa 1500 von insgesamt 2500 Lichtpunkten modernisiert. Das neue Lichtkonzept bringt also einige Veränderungen mit sich. Einigen Bürgern kommt es neuerdings dunkler vor. Das Gefühl täuscht nicht, denn die neue Straßenbeleuchtung ist nicht dafür ausgelegt, die Hausfassaden und privaten Eingänge zu beleuchten, sondern nur die Straßen und Gehwege.

Die neue Beleuchtung übrigens leuchtet mit 3000 Kelvin. Durch den Einsatz moderner, energiesparender Leuchtmittel trifft das Licht nun deutlich gezielter auf Straßen und Gehwege. Eine weitere Neuerung betrifft die Regulierung, die neu installierte Straßenbeleuchtung wird in einigen Gebieten Wülfraths in der Zeit zwischen 22 Uhr abends und 5 Uhr morgens gedimmt, also heruntergedreht. Und eine ganz wesentliche Komponente betrifft natürlich die Finanzierung dieses Leuchtprojekts. Besagte Modernisierung wurde mit 25 Prozent durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit gefördert. Das Förderkennzeichen ist 03K14187. Das Förderprogramm heißt „Kis“ und steht für Umrüstung und Modernisierung der Straßenbeleuchtung auf hocheffizente LED-Technik im Stadtgebiet Wülfrath.