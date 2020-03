Wülfrather wird Prozess gemacht : Dauerarrest wegen Körperverletzung und Beleidigung

Wülfrath Wülfrather muss sich wegen Beleidigung und Körperverletzung bei Discobesuch verantworten.

Von Sabine Maguire

Zwei Wochen Dauerarrest? Nur ein paar Lampen in der Zelle und das Fenster lässt sich nicht öffnen? Nein, das wolle er nicht nochmal erleben. Zwei Tage habe er dort schon verbracht, wegen Betruges und Erpressung. Seither würden ihn Alpträume plagen bei dem Gedanken, dass er die vom Amtsgericht gegen ihn verhängte Strafe von weiteren zwei Wochen an einem solch trostlosen Ort werde absitzen müssen. Um das zu verhindern, war der 20-Jährige in Berufung gegangen, und die wurde nun vor dem Wuppertaler Landgericht verhandelt. Dorthin war der Angeklagte allein gekommen, sein Anwalt hatte zuvor das Mandat niedergelegt.

Verhängt worden war die erneute Arreststrafe gegen den Wülfrather wegen Körperverletzung und Beleidigung, weil er im Februar 2019 im Kassenbereich einer Diskothek in Oberhausen mehrfach mit der Faust zugeschlagen haben soll. Die beiden Opfer: Eine 19-Jährige aus Gelsenkirchen und deren Schwester (18). Die Frauen sollen am Ausgang gestanden haben, als der Angeklagte eine von ihnen angepöbelt haben soll mit den Worten: „Was guckst Du so, mach mal Platz!“ Nachdem er der älteren der beiden Schwestern ins Gesicht gespuckt haben soll, soll er der Jüngeren mit der Faust aufs Auge geschlagen haben.

Ein weiterer Faustschlag soll im Gesicht der älteren Schwester gelandet sein, die vergeblich versucht haben soll, dazwischen zu gehen. Am Ende soll sie selbst bewusstlos am Boden gelegen haben und erst im Krankenwagen wieder aufgewacht sein. Die Hand gebrochen, drei Tage im Krankenhaus, den Arm in Gips und dazu noch acht Wochen arbeitsunfähig: Die Folgen des Discobesuchs wogen für die 19-Jährige schwer. Hinzu sei über Monate hinweg die Angst gekommen, abends allein die Wohnung zu verlassen.

Warum der Angeklagte sie bespuckt und geschlagen habe? Das konnten sich die Schwestern nicht erklären.

Der 20-Jährige Wülfrather hingegen erzählte dem Berufungsrichter nun eine gänzlich andere Geschichte. Er will einer der Frauen im Scherz auf die Schulter getippt haben, die daraufhin zu ihm gesagt haben soll: „Was guckst Du so blöd, ich hau Dir gleich deine Brille platt.“ Die beiden Frauen seien danach auf ihn drauf gesprungen, und er habe sich bloß gegen deren Angriffe wehren wollen.