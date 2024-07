Neues Dreiergespann in Wülfrath Wolfgang Riedel verstärkt Zeittunnel-Genossenschaft

Der Neue im Vorstand, Wolfgang Riedel, ist in der Stadt kein Unbekannter. Der Geschäftsführer einer Marketingagentur in Wuppertal engagiert sich bereits in anderen Bereichen ehrenamtlich für Wülfrath. So hat der CDU-Politiker ein Mandat im Wülfrather Stadtrat. Zudem engagiert er sich ehrenamtlich in der Freiwilligen Feuerwehr Wülfrath. Deren Anliegen und Belange begleitet er zudem auch politisch, unter anderem im Ausschuss für Bürgerservice, Ordnung und Feuerwehr.