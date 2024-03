Politik in Wülfrath Wolfgang Peetz verlässt den Rat

Zum Ende seiner Haushaltsrede am Dienstagabend in der Ratssitzung verkündete Wolfgang Peetz, Fraktionschef der Wülfrather Gruppe (WG), sein Mandat im Sommer niederzulegen. „Ich halte heute meine 20. Haushaltsrede“, leitet er ein. Er habe immer versucht, etwas Besonderes in seine Haushaltsreden einzubringen. Die diesjährige sei ebenfalls besonders, denn: „Es ist meine letzte Haushaltsrede!“, verkündete Peetz. Er wolle damit ein Jahr vor der nächsten Kommunalwahl Platz machen für die nachfolgenden Generationen. Immerhin war Peetz über 50 Jahre politisch engagiert für Wülfrath.