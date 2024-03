Kultur in Wülfrath Wohnzimmeratmosphäre beim Konzert von Björn Nonnweiler

Neues wagte das Kulturteam bereits mit dem ersten Kabarett-Angebot im Jahr 2023. Statt Musik gab es zum 1. Mai erstmals ein Training für die Lachmuskeln mit Kabarettist Jens Neutag. Weil das so gut ankam, wird bei der Awo auch in diesem Jahr in den Mai gelacht statt getanzt. Der Kölner Kabarettist Martin Zingsheim gastiert am 30. April, 19 Uhr im Kulturbistro mit seinem Programm „Aber bitte mit ohne“. Karten gibt es im Vorverkauf für 17 Euro beim Genießertreff Schlüter oder online über neanderticket.de.