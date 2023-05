Diebstahl in Wülfrath Wohnmobil von Parkplatz gestohlen

Direkt von einem Parkplatz in Wülfrath wurde zwischen Samstagmittag (6. Mai) und Montagmorgen (8. Mai) ein Wohnmobil der Marke „Carado“ entwendet. Am Samstagmittag gegen 12.30 Uhr stellte der Inhaber sein Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Möbeldiscounters an der Mettmanner Straße ab. Am Montagmorgen bemerkte er dann den Diebstahl seines erst vier Jahre alten, teilintegrierten Wohnmobils.