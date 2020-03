Essen und Genuss in Wülfrath : Wohngruppe verfasst Kochbuch

Wülfrath Nur mit Bildern und Piktogrammen werden Rezepturen erklärt. Es ist das erste Buch der Lebenshilfe-Gruppe.

Rasch wurde die Idee in die Tat umgesetzt, seitdem ist die Wohngemeinschaft aus der Lindenstraße zusammen mit ihrem Betreuer regelrecht im Fieber. Bei jedem Kochbuch-Treffen dabei: Reinhard Bernd-Striebeck, Angela Bernd-Striebeck und Bernd Hucklenbruch. Aber auch die zwei anderen WG-Bewohner Peter Schulz und Bernd Ruschmeyer unterstützen, wo sie können und geben gern Ratschläge. „Hochwertig und fürs Auge ansprechend soll es werden“, erzählt Stefan Hagenah, der die Gruppe mit Rat und Tat dabei begleitet. Das Buch wird für Menschen sein, die nicht lesen können, also nur mit Bildern und Piktogrammen. „Kochbücher mit Bildern gibt es schon, aber wir wollen nicht so sein wie die anderen. Wir wollen ein erwachsenes Kochbuch – nicht so steril“, erzählt Reinhard Bernd-Striebeck.