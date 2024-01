Unterstützung in Wülfrath Neue Sportgeräte dank Spende von Witte

Ein verspätetes Weihnachtsgeschenk ereilte un die Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Wülfrath, als Bettina Janke, Unternehmenssprecherin von Witte Automotive, zu Gast beim Neujahrsfrühstück der Awo an der Schulstraße zu Gast war. Sie hatte 1500 Euro mit dabei, die sie an Peter Zwilling, Vorsitzender der Awo, und Cornelia Weimer, Leiterin der Awo, überreichte.