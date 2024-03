Demokratie in Wülfrath Mit „WIR im Quartier“ gegen Stammtischparolen

Zum Auftakt der Reihe geht es bei einem Vortrag um ein brandaktuelles Thema: „Argumentieren gegen Populismus und Stammtischparolen“, der an diesem Mittwoch, 13. März, im WIR-Haus, Wilhelmstraße 189, zu hören ist. Nach den Recherchen des Netzwerks „Correctiv“ hat sich im WIR-Haus das Bündnis „Wülfrath zeigt Haltung“ gegründet, dem sich zahlreiche Vereine und Initiativen angeschlossen haben. Auf verschiedenen Netzwerktreffen wurde hier nach Mitteln zur Stärkung der Demokratie gesucht. Dabei wurde der Wunsch nach einer Schulung im Kampf gegen „Fake News“ und antidemokratische Diskussionsbeiträge im Alltag geäußert. Wie erkennt man Populismus? Was sind die Mittel von Populisten? Wie kann man sie entlarven? Was ist die beste Reaktion? Dazu gibt es an diesem Mittwoch von 19 bis 21 Uhr einen interaktiven Hybridvortrag Antworten von Referent. Moritz Kirchner. Er deckt die politischen Strategien als auch die psychologischen Mechanismen von Rechtspopulisten auf.