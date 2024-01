Freizeit in Wülfrath Das WIR-Haus wird wieder zum Kinosaal

Einmal im Monat verwandelt sich nämlich der große Veranstaltungssaal im WIR-Haus in einen Kinosaal. Gezeigt werden sowohl Filme für Kinder beim „Kinder Kissen Kino“ sowie Filme für Erwachsene im Rahmen der Reihe „WIR lieben Kino“, die in 2023 startete. Bei Popcorn und Snack können Cineasten die Streifen auf großer Leinwand und in toller Atmosphäre schauen. Das ist nicht nur eine tolle Abwechslung zum Streamen auf dem heimischen Sofa, sondern auch noch kostenlos. Denn anders als im klassischen Kino, müssen die Besucher beim Kino im WIR-Haus an der Wilhelmstraße 189 keine Karte kaufen. So kann jeder, unabhängig von seinem Geldbeutel, in den Genuss des Kinoerlebnisses kommen.