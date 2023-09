Aktionstag in Wülfrath WIR-Haus nimmt am Maus-Türöffner-Tag teil

Es ist übrigens schon das dritten Mal, dass sich das Ideenwerk am Maustag beteiligt. Die Aktion ist für jeden ab sechs Jahren geeignet. Der Eintritt ist frei, es müssen aber Tickets für den Einlass kostenfrei reserviert werden, und zwar per Mail an maustag@wir-wuelfrath.de. Alternativ können sie unter dem Link https://tickets.wir-wuelfrath.de/maustag23/ gebucht werden. Weitere Infos im Netz unter www.wdrmaus.de/tuer_oeffner_tag/2023/.