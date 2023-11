Filmgenuss in Wülfrath Das WIR-Haus wird zum Kinosaal

„Wir lieben Kino“ ist der Titel des neuen Programmkinos am Samstagabend. Erstmals wird es um 20 Uhr einen Film im Rahmen des Erwachsenenkinos geben. Das neue Angebot wird zunächst getestet. „Wenn es ankommt, wird es im neuen Jahr weitere Filmabende geben“, so die Organisatoren. Sie erfolgen immer am Abend vor dem Kinder-Kissen-Kino am Sonntag. Gesucht werden noch Personen, die im Vorfeld der Filmvorführungen etwas zu den Filmen und deren Historie erzählen können, oder an der Reihe mitwirken möchten. (melden unter info@wir-wuelfrath.de).