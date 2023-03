Ukraine-Benefizkonzert in Wülfrath „Der Krieg ist ja noch nicht vorbei“

Auch Thomas Stephan ist bislang zweimal in die Ukraine gefahren. Beim ersten Mal, als sie in Breslau lange im Stau standen, fuhr seine polnische Familie, die in Breslau lebt, mitten in der Nacht zum Wülfrather Konvoi, um die Helfer mit selbstgebackenen Kuchen zu versorgen. „Da standen wir mitten in der Nacht, zwei, drei Uhr morgens, und haben Kuchen gegessen“, erinnert sich auch Udo Switalski, der schon drei Fahrten hinter sich gebracht hat. Die Gastfreundschaft, die sie während ihrer Touren in die Ukraine erfahren haben, sei einmalig.