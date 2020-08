Musik in Wülfrath : MGV ist trotz Corona nicht verstummt

Wülfrath Ende Juli ist ein eingeschränkter Probenbetrieb für die Sänger des Männerchores wieder möglich. Nun hoffen sie, dass sich bald wieder eine Gelegenheit zu Auftritten ergibt.

„Es fehlt ja nicht nur, gemeinsam Musik zu machen. Es fehlt auch die Gemeinschaft“, denn in den vergangenen Dekaden wurde ja nicht nur manche Note gemeinsam umgesetzt, „wir sind befreundet“. Und die Bande sind auch zu befreundeten Sangesformationen im Ausland stark. „Unsere jährliche Sängerfahrt musste diesmal natürlich ausfallen“, eigentlich war ein Ausflug nach Kyllburg in der Eifel geplant. Und so haben die wackeren Männer, keiner mehr blutjung, die Zeichen der Zeit erkannt. „Um bei Stimme zu bleiben – wir hoffen ja noch immer, wenigstens das Adventskonzert geben zu können – haben wir uns digital vernetzt und geprobt.“ Eingestielt von Mit-Sänger Stephan Springenberg kam das „gemeinsam alleine singen“ bei allen „gut an. Wer nicht alleine die Technik installieren konnte, hat einfach die Enkel um Hilfe gebeten.“ Natürlich sei es nicht jedermanns Sache, alleine in die Kamera zu singen. „Das ist ja wie eine Einzelprobe“, außer der eigenen Stimme ist wenig zu hören. „Normalerweise kann sich jeder an den Nachbarn orientieren, der gemeinsame Chorklang hilft sehr.“ Aber der Nebeneffekt dieser modernen Vernetzung war, „wir haben einander nicht aus den Augen verloren.“