Tradition in Wülfrath Schützen haben eine neue Königin

Das war wieder ein Thriller, den in diesem Jahr vor allem die Frauen für sich entschieden: Die Wülfrather Schützen haben nämlich eine neue Königin. Mit dem 38. Schuss holte Wiebke Sander den Rumpf des Königsvogels von der Stange und erringt die Königswürde für das Jahr 2023/24. Als König steht ihr Ehemann Lars zur Seite. Beim Krönungsball am 16. September im Paul-Ludowigs-Haus werden sie in Amt und Würden eingesetzt.